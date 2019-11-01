Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 10:44

Лондон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - На Даунинг-стрит выразили уверенность в том, что Великобритания, в случае согласования сделки по Brexit, сможет заключать торговые соглашения со странами по всему миру, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

"При этой новой сделке Великобритания целиком выйдет из таможенного союза ЕС, что означает, что мы сможем заключать собственные соглашения о свободной торговле по всему миру, что принесет выгоду всем частям Великобритании", - заявил телеканалу источник на Даунинг-стрит.

Накануне президент США Дональд Трамп усомнился, что новая сделка между ЕС и Великобританией по Brexit позволит заключить торговое соглашение между Лондоном и Вашингтоном.

Он заявил, что в сделке, предложенной премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, есть "некоторые аспекты", которые помешают реализации торгового соглашения между Лондоном и Вашингтоном.

"Мы не можем заключить торговую сделку с Великобританией", - заявил Трамп.

В то же время, Трамп подчеркнул, что новое торговое соглашения между Лондоном и Вашингтоном после Brexit позволить в четыре-пять раз нарастить торговый оборот по отношению к текущему уровню.

Он отметил, что, по его мнению, Великобритании "будет гораздо лучше без ЕС", а с "Брюсселем очень сложно вести дела". Он выразил сожаление в связи с тем, что выход Великобритании из ЕС было отложен до 31 января.

Также Трамп в интервью радио LBC раскритиковал лидера лейбористов Джереми Корбина, заявив, что он "будет очень плох" в роли премьер-министра. Джонсона Трамп назвал "подходящим парнем для этих времен".

Кроме того, президент США посоветовал консерваторам сотрудничать с партией Brexit, которая является ярым сторонником выхода Великобритании из ЕС. Обращаясь к лидеру партии Brexit Найджелу Фаражу, Трамп заявил: "Вы с Борисом Джонсоном, если бы объединились, стали бы непреодолимой силой".

Лондон и Брюссель согласовали новое соглашение о Brexit в октябре. Теперь это соглашение должен одобрить британский парламент.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!