Дубай. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе, сообщает в четверг PressTV.

По данным иранского телеканала, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Структура ВМС Великобритании, отвечающая за безопасность движения судов, призвала к "крайней" осторожности тех, кто находится в Оманском заливе, передает агентство Associated Press.

1мм во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта