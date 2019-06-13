Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 8:36

Дубай. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе, сообщает в четверг PressTV.

По данным иранского телеканала, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Структура ВМС Великобритании, отвечающая за безопасность движения судов, призвала к "крайней" осторожности тех, кто находится в Оманском заливе, передает агентство Associated Press.

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