Дубай. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе, сообщает в четверг PressTV.
По данным иранского телеканала, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
Структура ВМС Великобритании, отвечающая за безопасность движения судов, призвала к "крайней" осторожности тех, кто находится в Оманском заливе, передает агентство Associated Press.
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