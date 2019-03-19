Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 14:12

Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Одна из центральных улиц французской столицы - Елисейские поля - постепенно восстанавливается после погромов во время субботней акции протеста, сообщают местные СМИ.

Так, во вторник на Елисейских полях открылся новый газетный киоск сети MediaKiosk. В ходе беспорядков в субботу протестующие подожгли семь таких киосков, пять из которых были практически полностью уничтожены. Еще около 15 киоскам этой сети были нанесены существенные повреждения.

В распространенном коммюнике MediaKiosk отмечается, что в скором времени на Елисейских полях будут открыты и восстановлены другие киоски.

В субботу во Франции прошли очередные протесты. Во многих зданиях, расположенных на Елисейских полях, были выбиты стекла, в результате поджогов сгорели вывески баров и ресторанов, разрисованы и испорчены стены зданий. Некоторые из банков, магазинов и ресторанов на одной из самых дорогих улиц Парижа оказались разграблены или разгромлены, в том числе - знаменитый ресторан Fouquet's, магазины Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Nespresso.

По оценкам торгово-промышленной палаты Франции, беспорядки в субботу затронули около 100 магазинов на Елисейских полях, большей части из которых был нанесен существенный ущерб. "Пострадали все секторы, в том числе рестораны, отели, банки", - отметили в торгово-промышленной палате Франции.

После субботней акции протеста президент Франции Э.Макрон потребовал разработать меры, чтобы беспорядки и погромы, сопровождавшие акцию "желтых жилетов", больше не повторились.

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