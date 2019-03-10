Этот контент был опубликован 10 марта 2019 г. 18:13

Берлин. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Железнодорожная система в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия парализована в связи со штормовым циклоном Эберхард, сообщила в воскресенье компания Deutsche Bahn.

"Из-за нескольких заблокированных Эберхардом маршрутов железнодорожное сообщение поездов Deutsche Bahn в Северном Рейне - Вестфалии было временно приостановлено. В результате в настоящее время нет возможности сообщения на поездах дальнего следования в направлении Гамбурга, Ганновера, Касселя-Вильгельмсхёэ и Франкфурта-на-Майне", - говорится в сообщении на сайте Deutsche Bahn.

Движение международных поездов, направлявшихся в или из Нидерландов и Бельгии, полностью остановлено.

В сообщении говорится, что шторм продолжает двигаться с запада на восток через Германию, и "могут быть дальнейшие его последствия".

"Путешественникам, которые имеют возможность изменить свои планы поездок, не рекомендуется путешествовать сегодня", - отмечает железнодорожная компания.

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