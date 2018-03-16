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Иерусалим. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Два человека погибли и двое получили в результате наезда автомобиля в поселении Мево Дотан на Западном берегу реки Иордан, сообщает в пятницу интернет-портал израильской газеты "Джерусалем пост".

По ее данным, водитель задержан силами безопасности, им оказался 26-летний мужчина.

При этом остается непонятным, был ли этот наезд случайным или намеренной атакой.

кю ар

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