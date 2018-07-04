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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 15:02 04.07.2018 - 15:02

Иерусалим. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Столкновения между полицейскими и протестующими произошли на Западном берегу реки Иордан в бедуинском поселении, которое подготовлено к сносу в соответствии с решением израильского суда, сообщает в среду сайт газеты "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, два человека были арестованы стражами порядка за противодействие сносу домов.

Жители пытались блокировать строительную технику для того, чтобы остановить дальнейшее ее продвижение в населенный пункт. Помимо этого, некоторые из них бросали камни в сотрудников полиции.

Информации о пострадавших в ходе протестов пока нет.

В мае этого года Верховный суд Израиля одобрил снос деревни бедуинов в палестинской общине Хан аль-Ахмар. В Израиле считают, что поселение было возведено незаконно. По данным ООН, в поселении проживает 180 человек. Израильские предложили им новое место для создания поселения. Однако те заявили, что предложенное место не подходит им.

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