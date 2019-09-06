Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 13:16

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Заседание суда по делу об экстрадиции из Италии в США сотрудника "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех) Александра Коршунова состоялось 5 сентября, решений по существу принято не было, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве РФ в Риме.

"Вчера состоялось заседание суда, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось", - заявили в российской дипмиссии.

Российские дипломаты на заседании присутствовали, добавили в посольстве.

Минюст США обвиняет задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона сотрудника ОДК Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны.

Обвинения в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

Согласно сайту ОДК, Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации.

5 сентября в МИД России сообщили, что российские дипломаты получили доступ к задержанному в Италии Коршунову, и оказывают ему юридическую поддержку.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября назвал аресты россиян по запросу США в третьих странах, в том числе задержание специалиста ОДК, фактором, осложняющим двусторонние отношения.

В ночь на пятницу итальянские СМИ сообщали, что судебные власти Италии пока не получили запрос США на экстрадицию Коршунова.

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