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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 12:50 27.06.2018 - 12:50

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - На специальной конференции ОЗХО, в которой принимают участие все страны-члены организации, в среду были отклонены четыре поправки к предложенному британской стороной проекту по расширению полномочий организации, сообщает британская делегация.

К 13:30 по московскому времени четыре страны - Венесуэла, Казахстан, Иран и Белоруссия - предложили поправки к британской инициативе, предполагающей предоставить ОЗХО полномочия по расследованию и выявлению виновных в применении химического оружия.

По результатам голосования каждая из поправок была отклонена.

Предложенная Казахстаном поправка была отклонена, так как "полностью лишила бы итоговый проект смысла", отмечает британская делегация при ОЗХО в "Твиттере". За поправку проголосовали 22 члена, 76 стран выступили против нее.

Также была отклонена поправка, предложенная Белоруссией: "за" проголосовали 23 страны, "против" - 78.

"Поправка, предложенная Венесуэлой, исключала требование ОЗХО в адрес Сирии прекратить использование химоружия и обнародовать данные о его хранении, который мы включили в наш итоговый проект", - отмечается в сообщении британской делегации. За предложенную Венесуэлой поправку проголосовали 20 стран, 79 - против.

В то же время поправка Ирана "исключает из проекта данные из отчета ОЗХО о применении Сирией химоружия", указывают британские представители в ОЗХО.

26-27 июня в ОЗХО проходит специальная конференция всех стран-участниц организации, посвященная обсуждению вопроса о возможном расширении полномочий ОЗХО. Данная инициатива была предложена Великобританией, Лондон предлагает наделить ОЗХО правом не просто определять факт применения запрещенных химических веществ, но и проводить расследование и указывать на виновных.

Итоговое голосование по британскому проекту состоится примерно в 15:40 по московскому времени.

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