Мадрид. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Соглашения в 11 стратегически важных сферах подписаны в ходе заседания смешанной межправительственной российско-венесуэльской комиссии, написал в твиттере в пятницу вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес.
"Одиннадцать соглашений стратегической важности подписаны на заседании смешанной межправительственной российско-венесуэльской комиссии: нефтяная промышленность, финансы, сельское хозяйство, торговля, культура, образование, наука и технологии, электроснабжение и рыболовство, поддержка с поставками медикаментов и товаров", - написал Р.Менендес.
Заседание смешанной межправительственной российско-венесуэльской комиссии состоялось ранее в пятницу в Москве.
1ар ав