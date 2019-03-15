Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 9:44

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Министр австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс в пятницу заявил, что на зданиях в городе Мельбурн будут зажжены огни в цвета флага Новой Зеландии из-за произошедшего нападения в Крайстчерче.

Д.Эндрюс в своем Twitter отметил, что все главные здания в Мельбурне - в частности, городская библиотека и здание администрации города - будут подсвечены вечером в пятницу.

"Жители Виктории сегодня вечером поддержат Крайстчерч после такого трагичного дня. И мы должны все сообща противостоять силам в нашем обществе, которые распространяют враждебность и злость и пытаются разъединить нас", - написал Д.Эндрюс.

Ранее сообщалось, что число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч составило 49 человек.

1тэ ар

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