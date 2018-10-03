Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 8:12 03.10.2018 - 08:12

***Эвакуация пока не объявлялась

Гонконг. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Вулкан Сопутан начал извергаться в среду утром на острове Сулавеси, в районе которого на прошлой неделе произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 1,2 тыс. человек, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Власти пока не объявляли эвакуацию, однако повысили уровень опасности для районов, прилегающих к вулкану: местным жителям рекомендовано избегать этой зоны

Также власти предупредили экипажи самолетов об угрозе пепла, выбрасываемого вулканом. Столб пепла от Сопутана поднимается на высоту до 6 тыс. м.

Вулкан Сопутан располагается на северо-восточной оконечности острова Сулавеси.

В минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.

По последним данным, число погибших превышает 1,2 тыс. человек.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line