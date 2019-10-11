Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 7:54

***Эксперты не исключают возможность теракта

Дубай. 11 октября. ИНТЕРФАКС - На иранском танкере, который находился в Красном море примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, в пятницу рано утром произошел взрыв, сообщает телеканал "Пресс-ТВ".

После этого на судне начался пожар, ущерб был нанесен двум основным резервуарам танкера. В результате взрыва также отмечен разлив нефти.

О пострадавших не сообщается.

Танкер принадлежит иранской госкорпорации National Iranian Oil Company.

По данным телеканала, технические эксперты уже изучают причины инцидента. При этом они не исключают возможность террористического акта против танкера.

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