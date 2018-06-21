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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 12:35 21.06.2018 - 12:35

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран Североатлантического альянса на запланированном на июль саммите, возможно, согласуют вопрос о начале переговоров о вступлении Македонии в состав НАТО, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю от лидеров стран НАТО, что на саммите мы пригласим Бывшую югославскую Республику Македония начать переговоры о вступлении", - сказал он в ходе выступления в Великобритании.

"Они (Македония и Греция - ИФ) согласовали новое название - Республика Северная Македония, и это соглашение между Скопье и Афинами было ратифицировано в парламенте Македонии вчера. Им (македонским властям - ИФ) также нужно изменить конституцию, для этого им нужно провести референдум, который планируется провести этой осенью", - отметил Й.Столтенберг.

"И если соглашение (о новом названии страны - ИФ) будет полностью выполнено и окончательно согласовано, то мы сможем пригласить Македонию стать членом НАТО", - добавил генсек.

По его словам, подобный подход в решении вопроса о членстве НАТО свидетельствует о том, что альянс "открыт" и готов принимать новых членов в свой состав.

Парламент Македонии ранее на этой неделе завершил процесс ратификации договоренности с Грецией о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Ввиду спора из-за названия Греция блокировала процесс присоединения Македонии к таким объединениям, как ЕС и НАТО.

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