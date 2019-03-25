Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 8:20

Пекин. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Количество выпущенных и использующихся банковских карт в КНР на конец 2018 года составило 7,6 млрд, на 13,5% больше, чем годом ранее, говорится в докладе Народного банка Китая (НБК, Центробанк) о функционировании платежной системы.

Таким образом, в среднем на каждого жителя Китая приходилось более пяти банковских карт, так как все больше людей во второй по величине экономике мира обращаются к безналичным операциям, сообщает агентство "Синьхуа".

Всего в прошлом году было совершено 220,31 млрд транзакций на общую сумму 3 768,67 трлн юаней (около $562 трлн) с использованием безналичных платежных инструментов, таких как коммерческие счета и банковские карты, говорится в докладе.

Количество дебетовых банковских карт выросло в прошлом году на 13,2%, до 6,91 млрд. Таким образом, число кредитных карт было меньше 700 млн.

По данным НБК, расходы на каждую карту в среднем подскочили на 19%, до 12,2 тыс. юаней в 2018 году.

Доля кредитов по кредитным картам с просрочкой более шести месяцев на конец прошлого года равнялась 1,16% от общего объема.

В IV квартале значительно усилился рост мобильных платежей: они подскочили на 45,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года, до 78,22 трлн юаней. Китайские магазины и рестораны все чаще используют QR-коды для ускорения процесса оплаты.

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