Лондон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Кипрская пресса сообщила в субботу о задержании на острове гражданки России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Имя задержанной не называется. Сообщатся лишь, что она проживает в Лимассоле, ей 39 лет, и что задержание было проведено накануне на автотрассе Ларнака-Лимассол, по которой она ехала со скоростью 150 км/ч при разрешенных 100 км/ч.
Отмечается, что алко- и наркотесты дали положительный результат.
В отношении женщины оформлен протокол, позже дело будет передано в суд.
1ар аг