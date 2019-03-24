Этот контент был опубликован 24 марта 2019 г. 13:49

Лондон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Кипрская пресса сообщила в субботу о задержании на острове гражданки России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.

Имя задержанной не называется. Сообщатся лишь, что она проживает в Лимассоле, ей 39 лет, и что задержание было проведено накануне на автотрассе Ларнака-Лимассол, по которой она ехала со скоростью 150 км/ч при разрешенных 100 км/ч.

Отмечается, что алко- и наркотесты дали положительный результат.

В отношении женщины оформлен протокол, позже дело будет передано в суд.

1ар аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!