Рим. 2 июня. ИНТЕРФАКС - На Кипре во вторник обсудили возможность приступить к финальному этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, раньше, чем это было запланировано, сообщает во вторник газета "Катимерини".

Речь идет о возобновлении работы казино, театров и кинотеатров, детских площадок в помещении, а также о снятии запрета на проведение фестивалей и концертов. Эта последняя, четвертая фаза снятия ограничений запланирована на Кипре на середину июля.

По словам члена консультативного комитета по здравоохранению Марии Колиу, снятие некоторых ограничений четвертого этапа может вызвать затруднения в исполнении, в частности, возобновление концертов, поскольку внутри помещений будет тяжело контролировать соблюдение необходимой дистанции между людьми.

Тем не менее, эксперты полагают, что эпидемиологическая обстановка на Кипре позволяет снять остающиеся ограничения раньше, чем это было запланировано.

Окончательное решение ожидается в среду. Третий этап снятия ограничений запланирован на 9 июня, в этот день планируется возобновить международное авиасообщение. Изначально на Кипр прилететь смогут граждане 19 стран. За три дня до прилета они должны сдать тест на коронавирус, который докажет, что он не больны на момент прибытия на отдых. Сертификат о здоровье туристов попросят показать до посадки на рейс, а в полете они должны будут надеть маски на лицо. После прибытия на Кипр у туристов измерят температуру, некоторым могут предложить сдать бесплатный тест на COVID-19.

Во время отдыха на острове туристов попросят соблюдать дистанцию с незнакомыми людьми как минимум в два квадратных метра на улице и три квадратных метра в помещении.

Шезлонги на пляжах буду размещены в двух метрах друг от друга. Сотрудники отелей будут носить защитные маски на лице. В кафе, ресторанах, барах и пабах столики выставят в двух метрах друг от друга, максимальное количество гостей за одним столом ограничат группой до 10 человек. Также гостям будут предлагать по возможности расплачиваться картой. Порядок работы ночных клубов на Кипре пока не определен.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции