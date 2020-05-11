Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 15:10

Рим. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Кипра решили продлить до 28 мая приостановку пассажирского авиасообщения, сообщает в понедельник Associated Press.

Исключения допускаются только для вывоза из страны желающих ее покинуть иностранных граждан, отмечают в министерстве транспорта страны. Ограничений на грузовые авиаперевозки нет.

Пассажирское авиасообщение на Кипре было приостановлено 21 марта в рамках мер по борьбе против распространения коронавируса COVID-19.

Власти страны размышляют над тем, как безопасно возобновить авиасообщение и открыть доступ в страну туристам. Это - принципиально важный вопрос, так как на туризм приходится очень большая часть доходов Кипра.

В стране выявили почти 900 случаев заражения коронавирусом, 16 пациентов скончались.

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