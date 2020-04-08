Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 21:22

Рим. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Кипра Никос Анастасиадис объявил в среду о продлении мер, призванных сдержать вспышку коронавируса, до 30 апреля, сообщает газета "Катимерини".

"Объявленные ранее меры продлеваются до 30 апреля без исключений во время празднования Пасхи", - объявил президент в телевизионном обращении.

Он отметил, что принятые меры с появления коронавируса на острове в начале марта оказались эффективными, но предупредил, что сейчас не время расслабляться ни правительству, ни общественности, поскольку это приведет к "катастрофическим последствиям".

"Одним из наиболее важных результатов мер стало искоренение случаев, ввозимых из-за границы", - сказал президент.

С 24 марта на Кипре ввели жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Выходить из дома можно, только взяв с собой паспорт и специальный формуляр, в котором написано, по какой именно причине человеку это необходимо. Разрешено выходить, в частности, если нужно добраться до рабочего места и вернуться домой, купить еду и предметы первой необходимости, посетить врача или аптеку, получить в банке услугу, не предоставляемую онлайн, выгулять собаку или заняться физической активностью.

Кипрская полиция вправе выписать нарушителю штраф в размере 150 евро или отправить его в суд, который решит, отправлять ли его в тюрьму или оштрафовать на сумму до 3 тыс. евро.

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