Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 9:06

*** На победу претендуют Буттиджич и Сандерс

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич продолжает лидировать после обработки 97% бюллетеней на предварительных первичных выборах Демократической партии в американском штате Айова, однако еще не гарантировал себе победу, сообщают американские СМИ.

В настоящее время у Буттиджича 26,23% голосов, а у его ближайшего преследователя - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - 26,06%.

На третьем месте остается сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (18,2%). Бывший вице-президент США Джо Байден занимает четвертое место (15,8%).

Голосование состоялось еще в понедельник, однако из-за технических неполадок подсчет голосов еще не завершен.

Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов и праймериз. Кокусы предполагают собрания сторонников партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. После завершения всех выступлений проходит голосование, при этом в каждой партии существуют различия в его проведении. Ранее кокусы имели большее распространение, но в новейшей истории США им на смену все больше приходят праймериз. Сейчас кокусы проводятся лишь в 15 штатах и округе Колумбия.

Праймериз организуются властями штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии. Праймериз проходят в виде тайного голосования за определенного кандидата или делегата в зависимости от штата.

Американские СМИ отмечают, что первые кокусы традиционно играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя и не гарантирует им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам партии впервые выразить свою поддержку тому или иному кандидату. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей избирательной кампании.

Кроме того, первые этапы внутрипартийных выборов в США, как правило, позволяют отсеять наиболее слабых претендентов на выдвижение кандидатом в президенты страны.

Первые праймериз продут 11 февраля в штате Нью-Гэмпшир. Это будет второе внутрипартийное голосование. Затем кокусы и праймериз пройдут в других штатах.

Как правило, голосование в последние месяцы первичных выборов носит скорее формальный характер, так как вероятный победитель определяется на более ранних этапах. Исход первичных выборов нередко определяют результаты кокусов и праймериз в первых небольших штатах, в частности, в Айове.

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