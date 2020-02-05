Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - На предварительных первичных выборах Демократической партии в штате Айова по-прежнему лидирует бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, однако сенатор Берни Сандерс сокращает отставание, свидетельствуют результаты голосования.

Согласно данным с 71% избирательных участков, Буттиджич набирает 26,8% голосов, Сандерс - 25,2%. Более ранние данные свидетельствовали о том, что между этими двумя кандидатами разрыв составлял 3 процентных пункта.

На третьем месте - сенатор Элизабет Уоррен с 18,4%. Бывший вице-президент США Джо Байден расположился на четвертой строчке и получает на данный момент 15,4%.

Все претенденты в кандидаты от демократов уже долгое время ведут активные предвыборные кампании, сосредотачиваясь на своих приоритетах как во внутренней, так и во внешней политике.

Согласно программе Буттиджича, он намерен добиваться доступного жилья для американцев, развития системы начального образования, а также, например, реформирования уголовного судопроизводства. Особое внимание он обращает также на проблемы экологии, называя их "жизненно важными вопросами для нашего поколения". Кроме того, бывший мэр Саут-Бенда намерен решительно пересмотреть внешнюю политику США - "восстановить американский престиж на мировой арене", "закончить бесконечные войны" и воспрепятствовать "росту авторитарных режимов за рубежом".

Сандерс в своей предвыборной программе обещает "достичь справедливости в области экономики, в расовом вопросе, в социальной политике и в вопросах окружающей среды". Он планирует пересмотреть миграционную политику, расформировав Иммиграционную и таможенную полицию США и погранично-таможенную службу США. Он также обещает бороться за права женщин, положив конец "сексуальным домогательствам, дискриминации и насилию на рабочем месте, в армии и других институтах", и обеспечить "медицину для всех", предоставив всеобъемлющую медицинскую страховку. В вопросах внешней политике Сандерс "сосредоточится на демократии, защите прав человека, дипломатии и мире, а также экономической справедливости". Он хочет укрепить конституционную роль конгресса в принятии решении по военным действиям, чтобы президент США не мог единолично принимать решения о военных операциях за рубежом.

Сенатор Элизабет Уоррен выделяет в качестве одних из своих главных задач во внутренней политике - восстановление среднего класса и усиление демократии. Относительно внешней политики Уоррен намерена "пересмотреть военные расходы и другие действия Вашингтона за пределами США". "Пришло время сократить наш раздутый оборонный бюджет... США потратят в этом году более $700 млрд на оборону. Это больше, чем потратил президент Рональд Рейган во времена Холодной войны... Это не правильно. Это расточительно", - говорится в программе Уоррен.

Предвыборные обещания Байдена сосредоточены, в частности, на поддержке американского среднего класса и борьбой с превышением должностных полномочий. Во внешней политике бывший вице-президент США обещает улучшить отношения с союзниками и противостоять таким глобальным вызовам, как "риск ядерного конфликта, торговые войны, усиливающийся Китай и агрессивная Россия".

Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов и праймериз. Кокусы предполагают собрания сторонников партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. После завершения всех выступлений проходит голосование, при этом в каждой партии существуют различия в его проведении. Ранее кокусы имели большее распространение, но в новейшей истории США им на смену все больше приходят праймериз. Сейчас кокусы проводятся лишь в 15 штатах и округе Колумбия.

Праймериз организуются властями штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии. Праймериз проходят в виде тайного голосования за определенного кандидата или делегата в зависимости от штата.

Американские СМИ отмечают, что первые кокусы традиционно играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя и не гарантирует им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам партии впервые выразить свою поддержку тому или иному кандидату. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей избирательной кампании.

Кроме того, первые этапы внутрипартийных выборов в США, как правило, позволяют отсеять наиболее слабых претендентов на выдвижение кандидатом в президенты страны.

Первые праймериз продут 11 февраля в штате Нью-Гэмпшир. Это будет второе внутрипартийное голосование. Затем кокусы и праймериз пройдут в других штатах.

Как правило, голосование в последние месяцы первичных выборов носит скорее формальный характер, так как вероятный победитель определяется на более ранних этапах. Исход первичных выборов нередко во многом определяют результаты кокусов и праймериз в первых небольших штатах, в частности, в Айове.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!