На Коморских островах произошло два землетрясения
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Новосибирск. 21 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Мозамбикского пролива в 298 км юго-восточнее столицы Союза Коморских островов - города Морони, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:47 мск в понедельник землетрясения имел координаты 12.87 градуса южной широты и 45.72 градуса восточной долготы.
Кроме того, землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром, находившимся в 305 км к юго-востоку от Морони, было зафиксировано в 11:01 мск в воскресенье.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оцениваются как "разрушительные".
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Интерфакс