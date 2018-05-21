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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 8:00 21.05.2018 - 08:00

Новосибирск. 21 мая. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Мозамбикского пролива в 298 км юго-восточнее столицы Союза Коморских островов - города Морони, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:47 мск в понедельник землетрясения имел координаты 12.87 градуса южной широты и 45.72 градуса восточной долготы.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром, находившимся в 305 км к юго-востоку от Морони, было зафиксировано в 11:01 мск в воскресенье.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оцениваются как "разрушительные".

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