Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 9:33

Брюссель. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Представители Нидерландов и Австралии обсудили на консультациях с российской стороной вопросы правовой ответственности Москвы в связи с катастрофой в небе над Донбассом малазийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок в послании парламенту страны, сообщила в четверг радиостанция "Дойче велле".

О проведенных трехсторонних консультациях С.Блок объявил ранее на пресс-конференции в Сиднее.

"Мы не можем вдаваться в детали процесса, потому что конфиденциальность играет здесь ключевую роль", - сказал министр. "Но я могу сказать следующее: мы по-прежнему привержены задаче добиться правды, справедливости и ответственности", - добавил он.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил журналистам, что на консультациях "договорились, что они будут носить конфиденциальный характер". Замминистра также сказал, что договоренностей о проведении следующей трёхсторонней встречи "пока нет".

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля - воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ): в мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, выпущенная по самолету, могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Россия отвергает утверждения о ее причастности к крушению авиалайнера. Так, МИД РФ назвал голословной версию о том, что Boeing был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорилось в заявлении МИД РФ.

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению малазийского лайнера.

11 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о начале подготовки к трехсторонним консультациям с Австралией и Нидерландами по тематике гибели самолета. Однако, подчеркнула она, "в центре их внимания будет не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин".

1ак ан

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