Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 23:19

Берлин. 20 января. ИНТЕРФАКС - Стороны ливийского конфликта должны распустить военизированные формирования и отвести от линии соприкосновения тяжелое вооружение, говорится в заявлении, принятом по итогам международной конференции по Ливии в Берлине.

"Мы призываем к тому, чтобы тяжелое вооружение, артиллерия и летательные аппараты были отправлены (из районов, где шли боевые действия - ИФ) на места постоянного базирования", - отмечается в заявлении.

Кроме того, авторы документа призывают как сторонников базирующегося в Триполи правительства, так и противостоящую им Ливийскую национальную армию, среди прочего, "принять меры по роспуску военизированных группировок и ополченцев".

В документе подчёркивается недопустимость каких бы то ни было военных мер по поддержке сторон конфликта на всей территории Ливии.

Обеим сторонам, как считают участники конференции, следует организовывать обмены военнопленными, а также - останками погибших во время боевых действий бойцов.

В заявлении отмечается и необходимость продолжать борьбу против терроризма в Ливии.

1во бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!