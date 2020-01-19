Берлин. 20 января. ИНТЕРФАКС - Стороны ливийского конфликта должны распустить военизированные формирования и отвести от линии соприкосновения тяжелое вооружение, говорится в заявлении, принятом по итогам международной конференции по Ливии в Берлине.
"Мы призываем к тому, чтобы тяжелое вооружение, артиллерия и летательные аппараты были отправлены (из районов, где шли боевые действия - ИФ) на места постоянного базирования", - отмечается в заявлении.
Кроме того, авторы документа призывают как сторонников базирующегося в Триполи правительства, так и противостоящую им Ливийскую национальную армию, среди прочего, "принять меры по роспуску военизированных группировок и ополченцев".
В документе подчёркивается недопустимость каких бы то ни было военных мер по поддержке сторон конфликта на всей территории Ливии.
Обеим сторонам, как считают участники конференции, следует организовывать обмены военнопленными, а также - останками погибших во время боевых действий бойцов.
В заявлении отмечается и необходимость продолжать борьбу против терроризма в Ливии.
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