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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 16:42 19.10.2018 - 16:42

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Ситуация на Корейском полуострове изменилась в лучшую сторону за последний год, и Сеул готов и дальше добиваться устойчивого мира и денуклеаризации, заявила в пятницу в ходе пресс-конференции АСЕМ в Брюсселе глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва.

"Ситуация на Корейском полуострове очень изменилась по сравнению с прошлым годом", - сказала южнокорейский министр.

По словам главы МИД Южной Кореи, "сегодня мы твердо (идем - ИФ) по пути к мирному дипломатическому решению северокорейского ядерного и ракетного вызовов".

Она также подчеркнула, что этого нельзя было бы добиться без помощи и координации с европейскими партнерами, включая главу дипломатии ЕС Федерику Могерини.

"Мы определенно на правильном пути. Если мы будем на нем оставаться, мы добьемся денуклеаризации, мы добьемся устойчивого мира на Корейском полуострове", - добавила она.

Кан Ген Хва выразила уверенность в том, что укрепления связи между Европой и Азией можно добиться, если Северная Корея станет частью обычной экономической активности Корейского полуострова. По ее словам, в таком случае Корейский полуостров станет связующим звеном между этими сторонами света.

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