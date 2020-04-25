Этот контент был опубликован 25 апреля 2020 г. 10:45

Токио. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - На итальянском круизном лайнере Costa Atlantica, пришвартованном в Нагасаки, выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает в субботу газета Japan Today.

Таким образом, к настоящему моменту на лайнере заразились коронавирусом 148 человек. Один из них госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные находятся на борту лайнера и переносят заболевание в легкой форме.

Все зараженные - члены экипажа, а не пассажиры. В конце марта лайнер зашел в порт Нагасаки для ремонта и должен был покинуть его в апреле. Всего на нем находится 623 члена экипажа.

1эф вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!