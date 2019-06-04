Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 20:11

Мадрид. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Кубы Бруно Родригес во вторник раскритиковал решение США ужесточить санкции в отношении Кубы, заявив, что они направлены на ухудшение благосостояния кубинцев.

"Я жестко отвергаю новые санкции, объявленные США против Кубы, которые еще больше ограничивают путешествия граждан США на Кубу. Санкции направлены на то, чтобы задушить экономику, подорвать благосостояние кубинцев и получить политические уступки", - написал дипломат в Twitter.

"И у них вновь ничего не выйдет", - добавил он, комментируя планы США.

Ранее во вторник США ужесточили правила поездок американцев на Кубу. Так, США запретили американцам ездить на Кубу в составе образовательных групп, что было одним из основных способов для граждан США попасть на остров. Также США больше не позволят американцам прибывать на Кубу на круизных кораблях и яхтах.

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