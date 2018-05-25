На Кубе обнаружили второй "черный ящик" разбившегося пассажирского самолета

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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 9:11 25.05.2018 - 09:11

Мадрид. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Кубинские специалисты обнаружили второй бортовой самописец с потерпевшего крушение близ Гаваны пассажирского самолета, сообщают в пятницу латиноамериканские СМИ. Определить местоположения второго "черного ящика" помогли, в частности, видеозаписи, сделанные с земли случайными прохожими в момент авиакатастрофы. Спасатели нашли первый аварийный речевой самописец на минувших выходных. 18 мая самолет кубинской авиакомпании Cubana de aviacion Boeing 737-200, выполнявший внутренний рейс по маршруту Гавана-Ольгин, разбился в гаванском аэропорту им. Х.Марти. Погибли 111 находившихся на борту человек. вл во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс