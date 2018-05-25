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Мадрид. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Кубинские специалисты обнаружили второй бортовой самописец с потерпевшего крушение близ Гаваны пассажирского самолета, сообщают в пятницу латиноамериканские СМИ.

Определить местоположения второго "черного ящика" помогли, в частности, видеозаписи, сделанные с земли случайными прохожими в момент авиакатастрофы.

Спасатели нашли первый аварийный речевой самописец на минувших выходных.

18 мая самолет кубинской авиакомпании Cubana de aviacion Boeing 737-200, выполнявший внутренний рейс по маршруту Гавана-Ольгин, разбился в гаванском аэропорту им. Х.Марти. Погибли 111 находившихся на борту человек.

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Интерфакс