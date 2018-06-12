На ланч лидерам США и КНДР подадут салат с креветками и авокадо, говяжьи ребрышки, свинину в кисло-сладком соусе и мороженое
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Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Белый дом опубликовал меню рабочего обеда президента США Дональда Трампа и лидера Ким Чен Ына, которые во вторник проводят переговоры в Сингапуре.
Согласно меню, главам государств на закуску подадут салат с креветками и авокадо, блюдо с осьминогом, на горячее у них будут на выбор говяжьи ребрышки с картошкой и брокколи, свинина в кисло-сладком соусе с рисом, а также треска с овощами. А на десерт им подадут мороженое.
На данный момент переговоры между лидерами США и КНДР в расширенном составе, которые шли в течение двух часов в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре, завершились. Д.Трамп и Ким Чен Ын продолжают переговоры за рабочим обедом.
1нв гс
Интерфакс