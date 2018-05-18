На Майорке ужесточат борьбу с пьянством туристов
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Мадрид. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Пальмы, столицы Майорки, увеличивают число полицейских на курортах для борьбы с пьянством туристов, сообщает издание Express.
"С 1 июня по 15 октября власти Пальмы увеличивают число полицейских в туристических зонах столицы в целях борьбы с беспробудным пьянством и неприличным поведением путешественников. Сейчас число стражей порядка достигло 120, в дальнейшем оно вырастет", - пишет газета.
По данным издания, теперь пабам или клубам запрещено продавать алкоголь после окончания работы и на вынос. Кроме того, исчезнут популярные у отдыхающих в барах и клубах акции, такие, как "счастливые часы" и "бесплатный бар".
Ранее газета сообщала, что штраф за нарушение нового распорядка составит до 1,5 тыс. евро, в особо серьезных случаях заведение могут закрыть. За вульгарное поведение в общественных местах туристам будет грозить штрафа до 3 тыс. евро.
1ту ез яч
Интерфакс