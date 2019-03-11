Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 11:57

Лондон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Спасатели обнаружили бортовые самописцы на месте падения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение 10 марта, сообщили в понедельник в руководстве авиаперевозчика.

Найденные "черные ящики" будут направлены на экспертизу.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, потерпел крушение в воскресенье недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт. Никто из находившихся на борту не выжил. В посольстве РФ в Эфиопии подтвердили, что на борту авиалайнера, следовавшего рейсом ET302 в Найроби, находились и трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!