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Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 15:48 16.06.2018 - 15:48

(добавлены высказывания политика)

Лондон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Первый министр Шотландии Никола Стерджен приехала к зданию школы искусств в Глазго, где в ночь на субботу начался крупный пожар, сообщает канал "Скай ньюс".

"Правительство готово сделать все, что может", - заявила она. Она добавила, что рада тому, что инцидент не повлек за собой человеческие жертвы.

Причина возгорания пока не установлена.

Ранее она выразила поддержку людям, бросившимся на тушение пожара и заявила, что "ее сердце разбито из-за любимой школы искусств Глазго".

В настоящее время на месте пожара работают 50 пожарных. Ранее сообщалось, что им удалось локализовать возгорание.

Огонь уничтожил до 50% здания школы, построенного более 100 лет назад. Пожар затронул все этажи здания. Также огонь перекинулся на несколько соседних зданий и нанес им значительный ущерб.

Более 100 сотрудников пожарной службы работали на месте всю ночь.

Этот пожар в здании школы искусств стал вторым за четыре года. Предыдущий пожар произошел в 2014 году. На реставрацию здания было затрачено более 10 млн фунтов стерлингов. Оно должно было открыть двери для учащихся в 2019 году.

1эф ав

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