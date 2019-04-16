Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 11:37

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В Париже началось заседание на уровне министров под руководством премьера Франции Эдуара Филипа, сообщает газета "Паризьен".

На встрече в Матиньонском дворце обсуждается "план восстановления" пострадавшего при пожаре Собора Парижской Богоматери.

В заседании, в частности, принимают участие министр культуры Франции Франк Риестер, министр бюджета Жерар Дарманен, а также госсекретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул сильный пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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