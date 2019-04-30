Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 7:22

*** Они могут повлиять на предстоящий запуск к станции грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - В системе электроснабжения Международной космической станции (МКС) возникли неполадки, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В настоящее время ведутся работы "по выявлению первопричины и полному восстановлению мощности системы", отмечают в NASA.

При этом американское космическое агентство указывает, что никакой непосредственной угрозы для экипажа или станции проблема не представляет.

Неполадки возникли в блоке MBSU, который направляет электроэнергию на два из восьми силовых каналов питания на станции. Наземные службы работают над перераспределением всей электроэнергии через оставшиеся шесть силовых каналов. По этим каналам на все системы станции поступает электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями станции.

Между тем, в настоящее время специалисты NASA рассматривают возможные последствия неполадок в системе электроснабжения для предстоящей в среду миссии грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

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