Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 17:04

Брюссель. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер станут гостями Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, сообщили в четверг организаторы форума.

В конференции примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

На полях форума 16 февраля пройдет первое заседание комиссии по контролю над реализацией решений берлинской конференции по Ливии.

19 января в Берлине прошла международная конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня в Ливии и обязались воздержаться от вмешательства в дела этой страны.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно и собирает большое количество глав государств, правительств, министров иностранных дел, обороны, экспертов.

В этом году представительный форум откроет президент Германии Франц-Вальтер Штайнмайер.

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