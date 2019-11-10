Этот контент был опубликован 10 ноября 2019 г. 23:08

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Элитные подразделения боливийской полиции выведены на патрулирование ряда городов страны для того, чтобы препятствовать актам вандализма, стычкам сторонников и противников подавшего в отставку с поста президента страны Эво Моралеса Аймы.

"Мы - вместе с народом. Защита народа - это наша высшая задача. Мы усиливаем нашу полицейскую службу спецназом, этого требует население", - сообщил журналистам командующий полицейской службой Юри Кальдерон.

Он отметил, что директорам национальных и региональных полицейских управлений направлено соответствующее уведомление.

1ар тг

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