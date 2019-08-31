Этот контент был опубликован 31 августа 2019 г. 16:39

Брюссель. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Нагая королева Матильда, прикрываясь отчасти полотнищем бельгийского флага, смотрит вполоборота на читателя с обложки нового фламандского альбома комиксов работы художника Шарела Камбре, автора серии рисованных юмористических историй о королевской семье.

Альбом поступит в продажу 4 сентября, но ряд бельгийских СМИ раскрыли его содержание и опубликовали фотографию обложки, на которой король Филипп стоит перед супругой в блейзере, при галстуке и с маленьким бельгийским флажком в руке.

"Я потом задавался вопросом, не зашел ли я слишком далеко. Но когда я рисую, я думаю о том, как лучше преподнести моих персонажей. Я их подаю такими, какими они, как я представляю, являются. Для меня Матильда - пламенная женщина, а Филипп скорее вялый", - приводит газета Nieuwsblad слова Камбре.

Королевский двор еще не отреагировал на эту шутку художника. Впрочем, отмечают СМИ, все те годы, что он в комичном виде изображает королевскую семью, монаршей реакции еще никогда не было.

Камбре сожалеет об этом, и хотел бы на этот раз видеть, каковой она может быть.

1ов аг

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