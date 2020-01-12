Этот контент был опубликован 12 января 2020 г. 21:12

Вашингтон. 12 января. ИНТЕРФАКС - Совершенный неизвестными в воскресенье ракетный обстрел иракской военной базы "Балад" не нес угрозы для сил возглавляемой США международной коалиции, так как ее военнослужащих на этом объекте не было, сообщает CNN.

По базе было запущено восемь ракет, в результате чего ранения получили четыре офицера ВВС Ирака. Вероятно, речь шла о ракетах кустарного производства.

База расположена в нескольких десятках километров от Багдада. На ней действительно обычно базируются иностранные военные. Поэтому "Балад" время от времени становится мишенью для бойцов группировок, выступающих за вывод сил США и их союзников из Ирака.

1во тг

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