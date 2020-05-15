Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 23:00

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Atlas V в субботу должна вывести на орбиту американский беспилотный корабль многоразового использования X-37B в интересах Космического командования ВВС США, сообщает компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск челнока с помощью ракеты-носителя Atlas V компании ULA, на которой используются российские двигатели РД-180, планируется осуществить с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 8:24 по времени Восточного побережья США (15:24 мск).

На космолете, который совмещает свойства самолета и космического корабля, установлен служебный модуль с аппаратурой для увеличения возможностей при проведении экспериментов, большая часть из которых засекречена.

По данным из неофициальных источников, запуск шаттла предназначен для обкатки технологий перспективного перехватчика, способного уничтожать на орбите чужие спутники. Предполагается, что в ходе полета беспилотный шаттл, который может быстро менять орбиты и маневрировать, доставлять на орбиту и возвращать на Землю небольшие грузы, будет выполнять разведывательные задачи, в том числе по инспекциям спутников, а также проведет эксперименты, связанные с борьбой с противоспутниковым оружием.

Что касается официальной информации, то в интересах Научно-исследовательской лаборатории ВМС США на борту X-37B будет проведен эксперимент по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию с последующим изучением возможности ее передачи на Землю. Подобные технологии могут обеспечить практически неограниченное полетное время для электрических беспилотных летательных аппаратов и продлевать срок службы спутников, а также оказывать поддержку действиям формирований вооруженных сил в удаленных районах на Земле.

В интересах NASA также планируется проведение исследований по влиянию радиации и космоса на семена и растения. Кроме того, космолет выведет на орбиту небольшой спутник FalconSat-8 с пятью экспериментальными полезными нагрузками, разработанный Академией ВВС США.

Шаттл X-37B, длина которого составляет около 9 метров, а размах крыльев - 4,5 метра, с 2010 года совершил уже пять успешных полетов для выполнения на орбите секретных экспериментов в интересах ВВС США.

Из последнего полета, который продолжался рекордные 780 дней, шаттл X-37B вернулся 22 октября 2019 года, совершив успешную посадку на взлетно-посадочной полосе на космодроме на мысе Канаверал. В ходе полета он вывел на орбиту три секретных спутника.

Всего ВВС США располагают двумя X-37B, разработанными корпорацией Boeing, которые поочередно выводятся на низкую околоземную орбиту высотой от 240 до 800 км.

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