Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 17:00

*** Они огласили свои позиции по процедуре импичмента

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - На открытии слушаний по импичменту в отношении президента США Дональда Трампа в среду выступили глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф и республиканец Дэвин Нуньес, чьи заявления с самого начала продемонстрировали различное отношение демократов и республиканцев к процедуре импичмента.

Открывая слушания, Шифф представил свою интерпретацию контактов Трампа с руководством Украины. По мнению конгрессмена-демократа, президент США пытался воспользоваться своим служебным положением, чтобы вынудить Киев помочь ему в борьбе против политического соперника - бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Если здесь нет оснований для импичмента, то тогда что вообще может стать основанием для этого?" - спросил Шифф. Он добавил, что слушания должны проходить без "недовольства" и "отсрочки".

Республиканец Нуньес в свою очередь назвал процедуру импичмента "клеветнической кампанией".

На открытых слушаниях в комитете по разведке США дадут показания временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Это первые публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1ви ар вв

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