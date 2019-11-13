Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 17:26

*** Дающие показания Тейлор и Кент заявили, что не намерены защищать интересы ни демократов, ни республиканцев

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Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - На открытии слушаний по импичменту в отношении президента США Дональда Трампа в среду выступили глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф и республиканец Дэвин Нуньес, чьи заявления с самого начала продемонстрировали различное отношение демократов и республиканцев к процедуре импичмента.

Открывая слушания, Шифф представил свою интерпретацию контактов Трампа с руководством Украины. По мнению конгрессмена-демократа, президент США пытался воспользоваться своим служебным положением, чтобы вынудить Киев помочь ему в борьбе против политического соперника - бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Если здесь нет оснований для импичмента, то тогда что вообще может стать основанием для этого?" - спросил Шифф. Он добавил, что слушания должны проходить без "недовольства" и "отсрочки".

Республиканец Нуньес в свою очередь назвал процедуру импичмента "клеветнической кампанией".

На открытых слушаниях в комитете по разведке США дали показания временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.

Они в свою очередь заверили, что не намерены защищать интересы ни демократов, ни республиканцев. Оба состояли на госслужбе при президентах от обеих этих партий.

Кроме того, оба они подчеркнули, что воздействие США на власти другой страны для получения помощи в борьбе против внутренних политических противников недопустимо. При этом они не стали рассуждать о том, являются ли контакты Трампа с Киевом подобным нарушением.

Также Тейлор и Кент предупредили, что на слушаниях намерены представлять только факты, а не давать оценки того, нарушил ли кто бы то ни было закон при контактах с украинским руководством.

Наконец, оба заявили о важности партнерства США с Украиной и оказания помощи Киеву для противостояния с Москвой.

Это первые публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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