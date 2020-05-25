Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 15:20

Иерусалим. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Палестинские власти в понедельник объявили о скором завершении длившегося два месяца режима изоляции на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Associated Press.

В ходе пресс-конференции палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что со вторника 26 мая в палестинских поселениях и городах возобновят работу магазины и предприятия. Госслужащие выйдут на работу с 27 мая.

Кроме того, открываются мечети и церкви, парки. Однако люди должны будут соблюдать социальное дистанцирование. Ожидается, что кафе и рестораны возобновят работу в ближайшие дни.

На территории Западного берега реки Иордан и в секторе Газа за время вспышки коронавируса зарегистрировали 400 заражений, три человека скончались.

Режим изоляции на этих территориях действовал с марта.

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