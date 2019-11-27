Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 17:03

Лондон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Британские консерваторы на внеочередных выборах в декабре могут получить 366 мест, то есть большинство в новом составе парламента - таковы данные опроса общественного мнения, опубликованные в среду британским изданием "Сан".

При этом лейбористам, либерал-демократам, Шотландской национальной партии, валлийской "Плайд кымру" и зеленым в целом может достаться 265 мест.

Издание отмечает, что такая расстановка сил приобретает актуальность после того, как партия Brexit отказалась от участия в этих выборах.

"Первый после отказа партии Brexit (от участия в выборах) анализ расстановки мест указал на то, что тори (консерваторы) получают 73,3% голосов избирателей, проголосовавших бы в противном случае за партию Brexit, которая более не имеет своего кандидата на выборах", - пишет "Сан".

В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал премьер Борис Джонсон. Он надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. В результате, теперь Brexit запланирован на 31 января.

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