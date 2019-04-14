Этот контент был опубликован 14 апреля 2019 г. 19:34

Хельсинки. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В Финляндии по предварительным итогам голосования на парламентских выборах в лидеры выбилась Социал-демократическая партия, получившая почти 19% голосов избирателей.

По предварительным данным избирательной комиссии Финляндии, социал-демократы получают 18,9% голосов. На втором месте Коалиционная партия (17,2%), на третьем - партия Центра премьер-министра Юхи Сипиля (Juha Sipila,15,4%). На четвертом - партия "Истинные финны" (15,1), которая позиционируется как националистическая, евроскептическая, социально-консервативная партия, активно выступает за сокращение притока мигрантов. Далее идут "зеленые" (11,4%), Союз левых сил (8,9%) и другие.

Всего в выборах в национальное собрание Финляндии участвует девять представленных в парламенте партий и 10 непредставленных. Голосование проходит на материке в 13 избирательных округах по партийным спискам при пропорциональном представительстве в каждом округе, а также на Аландских островах, где создан отдельный избирательный округ с фиксированным представительством (1 мандат). За это место борются три избирательных блока Аландских островов.

В ходе предварительного голосования было отдано свыше 1,5 млн голосов. По данным Минюста, явка составила 36,5%. Это рекордный показатель для страны. В Финляндии правом голоса обладают 4,5 миллиона человек.

После ряда неудачных для Социал-демократической партии лет ей предсказывают неплохие результаты на нынешних выборах. Так, социал-демократы после парламентских выборов 2011 года были на втором месте, но после выборов 2015 года сократили свое присутствие в парламенте и стали четвертой партией по числу представителей в эдускунте (финском парламенте). Однако в 2018 года партия набрала обороты и с марта 2018 года регулярно занимала первое место в опросах телерадиовещания Yle.

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