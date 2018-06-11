На переговорах в "Нормандском формате" была подтверждена необходимость соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины - глава МИД ФРГ
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Берлин. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что главам МИД "Нормандской четверки" удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на востоке Украины.
"Мы достигли соглашения по ряду вопросов, которые я сейчас кратко представлю. Стороны в очередной раз признали необходимость режима прекращения огня. К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий (на востоке Украины - ИФ"), - отметил глава МИД ФРГ, выступая на пресс-конференции по результатам встречи "нормандской четверки".
При этом Х.Маас выступил за "беспрепятственный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ".
"Мы провели сегодня очень подробный и конструктивный диалог друг с другом", - подчеркнул глава германского МИД.
1тэ аю бе
Интерфакс