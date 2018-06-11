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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 23:46 11.06.2018 - 23:46

Берлин. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что главам МИД "Нормандской четверки" удалось обсудить ряд шагов, обеспечивающих прекращение огня на востоке Украины.

"Мы достигли соглашения по ряду вопросов, которые я сейчас кратко представлю. Стороны в очередной раз признали необходимость режима прекращения огня. К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий (на востоке Украины - ИФ"), - отметил глава МИД ФРГ, выступая на пресс-конференции по результатам встречи "нормандской четверки".

При этом Х.Маас выступил за "беспрепятственный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ".

"Мы провели сегодня очень подробный и конструктивный диалог друг с другом", - подчеркнул глава германского МИД.

1тэ аю бе

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