На переговорах корейских лидеров не будет больших результатов по денуклеаризации, считает глава администрации президента Южной Кореи
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Гонконг. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Руководитель администрации южнокорейского президента Лим Чон Сок не считает, что на предстоящей встрече двух корейских лидеров будет достигнут значительный прогресс по денуклеаризации КНДР.
"Я не разделяю оптимизма по поводу прогресса в области денуклеаризации на этих переговорах, прогресс будет зависеть от того, насколько откровенны будут эти дискуссии",- приводит слова Лим Чон Сока агентство Ассошиэйтед Пресс.
Тем не менее, он отметил, что ожидает, что в результате переговоров будут подготовлены "содержательные" соглашения о путях облегчения многолетнего военного противостояния между двумя корейскими государствами.
Визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян намечен на 18-20 сентября. Как сообщается, первая встреча с Ким Чен Ыном состоится во вторник во второй половине дня, ей будут предшествовать торжественная церемония встречи южнокорейского гостя и обед. Второй раунд официальных переговоров запланирован на среду.
1кю ар
Интерфакс