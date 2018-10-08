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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 15:01 08.10.2018 - 15:01

Лондон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Великобритании и ЕС пока не смогли решить ряд принципиально важных проблем на переговорах по Brexit, сообщают британские СМИ со ссылкой на представителя правительства страны.

"Мы всегда говорили, что работаем усердно над тем, чтобы заключить соглашение этой осенью", - сказал в понедельник представитель премьер-министра Великобритании журналистам.

"Но остаются еще большие проблемы, которые будет необходимо решить. И, как говорила премьер-министр, для этого требуются действия со стороны ЕС", - добавил он.

По его словам, на этой неделе в Брюсселе пройдут переговоры между представителями ЕС и Великобритании. Однако он не сообщил, на каком уровне запланированы эти переговоры.

Британские СМИ напоминают, что между Лондоном и Брюсселем продолжаются споры о том, как достигнуть взаимовыгодной сделки об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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