Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 15:19

Париж. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Трое мужчин и одна женщины ведут борьбу за пост главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает в четверг французская газета "Фигаро" со ссылкой на источники.

По их данным, словацкое правительство на эту должность выдвинуло Марту Зьякову, которая в настоящее время возглавляет ведомство по ядерному регулированию в Словакии.

"Мы считаем, что пришло время для того, чтобы организацию возглавила женщина", - отметил представитель словацкого МИД.

Среди кандидатов - нынешний исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, который является гражданином Буркина-Фасо. Он объявил о выдвижении своей кандидатуры, а также указал, что об этом его попросила "его страна". По его словам, его кандидатуру поддерживают африканские страны.

Посол Аргентины в Австрии и эксперт по вопросам, связанным с ядерной сферой, Рафаэль Гросси также является кандидатом на должность гендиректора МАГАТЭ.

Отмечается, что четвертый кандидат - 43-летний румын Корнел Ферцэ, который в настоящее время является исполняющим обязанности главы МАГАТЭ.

"Увеличение числа кандидатур могло бы улучшить позиции Рафаэля Гросси, поскольку он был первым, кто начал участвовать в гонки и кто получил решительную поддержку важных стран", - приводит издание слова неназванного дипломатического источника.

Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался в июле этого года.

Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, в которой представлены все государства-члены организации.

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