Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 12:39

Брюссель. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Новый председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник выдвинула на должность вице-президента ЕК и члена ЕК по вопросам энергетики представительницу Эстонии Кадри Симсон.

Об этой кандидатуре было объявлено фон дер Ляйен в ходе речи, посвященной распределению портфелей между членами ЕК и о том, как она собирается организовать работу следующей Европейской комиссии,

Таким образом, Кадри Симсон, в частности, должна будет курировать проекты газопроводов, связанных с ЕС.

Однако Европейский парламент должен дать согласие на полный состав Еврокомиссии. Перед этим пройдут заслушивания выдвинутых комиссаров в соответствующих парламентских комитетах.

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