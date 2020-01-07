Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 10:39

Дубай. 7 января. ИНТЕРФАКС - Давка произошла в толпе, собравшейся на похороны генерала Касема Сулеймани в Кермане на юго-востоке Ирана, есть погибшие, сообщают западные СМИ.

Иранское телевидение со ссылкой на службы неотложной помощи сообщает, что несколько человек погибли и получили травмы. Их точное число пока не приводится.

Также пока не сообщается число иранцев, вышедших на улицы Кермана, чтобы принять участие в траурной церемонии. Однако, по данным агентства AP, в понедельник в Тегеране проститься с Сулеймани пришло более миллиона иранцев.

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