Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 2:09

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита ЕС завершают в ночь на четверг работу над условиями переноса крайнего срока выхода Великобритании из ЕС на 31 октября 2019 года, сообщает британское телевидение.

Стороны договорились об основных параметрах соглашения: помимо переноса дедлайна, речь идёт о том, чтобы в июне проверить, как подвигается решение спорных вопросов по Brexit. Теперь же на саммите завершают согласование некоторых деталей.

Ожидается, что в ближайшее время эта работа будет успешно выполнена, после чего стартует пресс-конференция, на которой официально объявят об итогах саммита.

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